Callina Liang skal spille Chun-Li i den nye Street Fighter-filmen

Nå vet vi hvem som skal spille rollen som den rumpesparkende Chun-Li i Legendary's filmatisering av Street Fighter. Deadline rapporterer at Callina Liang, best kjent fra filmer som Steven Soderberghs Presence og Bad Genius, har signert for rollen, som ærlig talt kan bli veldig bra. Liang, som bare er 25 år, snakker flytende engelsk og mandarin og er (hvis man skal tro Reddit) en kampsportentusiast.

Hun slutter seg dermed til tungvektere som Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Jason Momoa (Blanka), Roman Reigns (Akuma) og Orville Peck (Vega), så forventningene er høye. Filmen er regissert av Kitao Sakurai, som tidligere har jobbet med blant annet Bad Tri, og skal etter planen begynne å filme i høst med premiere 20. mars neste år.

Det siste forsøket på å yte rollen rettferdighet var som kjent Kristen Kreuks famling i The Legend of Chun-Li, en film som nok de færreste husker, og det med god grunn. Nå ser det imidlertid ut til at Legendary faktisk mener alvor med sin satsing, og vi er forsiktig nysgjerrige.

Hva tror du om den kommende Street Fighter? Kommer den til å bli noe bra?