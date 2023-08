Callisto Protocol-utvikler sier opp ansatte

HQ

Etter at den siste utvidelsen til Callisto Protocol ble lansert for en stund siden, ser det ut til at studioet bak spillet, Striking Distance, nå trapper ned internt og sieropp en del av staben. Observante personer har lagt merke til at flere talenter fra studioet har kunngjort på LinkedIn at de har forlatt selskapet. Nøyaktig hvor mange det dreier seg om, er fortsatt uklart, men vi vet allerede at spillets salg ikke har stått i stil med de oppblåste forventningene og det høye utviklingsbudsjettet.

Krafton, som eier Striking Distance, forventet å selge minst fem millioner spill, men i skrivende stund er ikke engang halvparten av dette målet nådd. At de ansatte nå blir tvunget til å slutte, er derfor ikke helt uventet, selv om det selvfølgelig er veldig trist.

Hva synes du om Callisto Protocol, og har du prøvd spillets DLC?