Callum Turner er angivelig favoritt til å bli den neste James Bond

Spørsmålet om hvem som skal spille den neste James Bond er en svært merkelig affære. Det er mange navn som slenges rundt, men bare en håndfull ser ut til å virkelig gi mening, ettersom det er en rolle som en skuespiller sannsynligvis vil være bundet til i det neste tiåret eller så. Idris Elda og Tom Hardy var begge favoritter en gang i tiden, men tidsforpliktelsen som rollen krever, tyder på at et yngre ansikt vil bli valgt, og det er grunnen til at Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Theo James, Aaron Pierce og flere andre er i søkelyset. Akkurat nå ser det ut til at én person skiller seg ut som den mest sannsynlige for oppgaven.

The Standard har lagt merke til at bookmakeren Coral nå har plassert Callum Turner som den mest sannsynlige kandidaten til å bli den neste 007. Turner, som for tiden er forlovet med popikonet Dua Lipa, er kanskje mest kjent for å ha spilt i Masters of the Air og snart også i den romantiske komedien Eternity, sammen med Elizabeth Olsen og Miles Teller.

Odds kan virke som en triviell sak å rapportere om, men det interessante med denne økningen i interessen for Turner er at sjansene hans for å bli Bond har økt fra 5-2 til 7-4 i løpet av de siste par dagene, så bør vi forvente en kunngjøring...?

Ville Turner vært en god Bond, eller er det noen andre du ønsker å se i rollen?