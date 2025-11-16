Callum Turner er nå favoritt til å erstatte Daniel Craig som Bond

HQ

Aaron Taylor-Johnson har i lengre tid blitt sett på som den mest åpenbare og populære etterfølgeren til Daniel Craigs Bond. Men nå er det i stedet 35 år gamle Callum Turner som topper listene ifølge flere store bettingselskaper - med en ledelse på 27,6 prosent over Taylor-Johnson, som nå ligger på andreplass med 26,3 prosent.

Dette er ingen tilfeldighet, for Turner har gjennom årene etablert seg som en pålitelig og svært kompetent skuespiller. Med flere roller i storfilmer som Fantastic Beasts og Masters of the Air. Hans britiske arv og meislede hake hjelper selvfølgelig også, og det er tydelig at han har fått mye oppmerksomhet på nettet. Mange fans ser ham som en av de beste mulige kandidatene som Bond.

I mellomtiden har spekulasjonene fått ekstra fart etter at Denis Villeneuve endelig fullførte innspillingen av Dune: Part Three, slik at han nå kan fokusere fullt og helt på James Bond-prosjektet sitt - som han egentlig fikk servert på et sølvfat etter Amazons oppkjøp av franchisen fra Barbara Broccoli og Michael G. Wilson.

Tror du Callum Turner kunne passe i rollen som den neste James Bond?