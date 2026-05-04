Callum Turner og Monica Barbaro flørter i den kommende romantiske komedien One Night Only

I en periode var det ganske dødt på kino for den romantiske komediesjangeren, men i løpet av de siste årene har vi sett den blomstre og vokse igjen med suksesser som Anyone but You, Eternity og Materialists. Snart debuterer nok en romantisk komedie, med One Night Only som kommer på kino i slutten av august.

Dette er en tåpelig film som utspiller seg i en verden der single mennesker bare har lov til å ha sex én natt i året, i en bisarr Purge-lignende situasjon. Denne natten ender opp med å bli en lystfest, den mest uforutsigbare natten i året for å finne en ekte forbindelse med noen, noe som er nøyaktig de omstendighetene Callum Turners Owen og Monica Barbaros Allie befinner seg i. Heldigvis befinner de seg i denne situasjonen. Heldigvis er de i denne situasjonen sammen.

One Night Only kommer fra regissør Will Gluck, som også laget den tidligere nevnte Anyone but You, og har også Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, Levar Burton og flere i hovedrollene. Premieredatoen er satt til 28. august, og du kan se traileren for filmen nedenfor sammen med synopsis.

"Nylig dumpede Owen og den håpefulle romantikeren Allie er kanskje de eneste to singlene i byen som er på utkikk etter mer enn bare et raskt møte. De føler begge en gnist når de møtes, men en rekke feiltrinn og sideoppdrag kompliserer kvelden og holder dem fra hverandre. Mens de løper mot og fra hverandre på kryss og tvers av byen, oppdager de kanskje at det de ønsker seg aller mest, er nærmere enn de tror."