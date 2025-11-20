Cambridge Dictionary avslører at årets ord i 2025 er "Parasocial"

HQ

Det har blitt en fascinerende affære å følge med på hva de ulike ordbokprodusentene anser som Word of the Year for hvert kalenderår. Det er fascinerende fordi sosiale medier og nettkultur i hvert fall i det siste har hatt en massiv innvirkning på hvilke ord som velges, såpass at "NFT" vant tittelen i 2021, "Goblin Mode" i 2022, "Rizz" i 2023, og så "Brat" etter en Charli XCX-sommer i 2024. 2025 følger en lignende trend som denne.

Cambridge Dictionary har avslørt årets ord for 2025, og det går til begrepet "Parasocial". Dette er et stadig vanligere uttrykk som beskriver atferden som noen utviser når de utvikler et forhold eller en forbindelse til en kjendis eller berømt person som de faktisk ikke kjenner og ikke har hatt noen menneskelig forbindelse med. Definisjonen forklarer det slik.

"Parasosial: involverer eller relaterer seg til en forbindelse som noen føler mellom seg selv og en berømt person de ikke kjenner, en karakter i en bok, film, TV-serie osv. eller en kunstig intelligens".

Det ser ut til at ordet har blitt stadig mer populært i det siste på grunn av den videre fremveksten av influencere, men også den økte bruken av AI-roboter, som også faller inn under denne kategorien. Sjefredaktøren for Cambridge Dictionary, Colin McIntosh, har kommentert valget av parasosial med følgende :

Dette er en annonse:

"Parasosial skilte seg ut i 2025 av flere grunner. Den offentlige interessen for begrepet økte massivt dette året, som vi kan se av dataene våre: antallet søk etter det i Cambridge Dictionary og på Google økte kraftig ved flere anledninger. Det er interessant fra et språklig synspunkt fordi det har gått fra å være et akademisk begrep til å bli brukt av vanlige folk i sosiale medier. Og det fanger også tidsånden i 2025, da publikums fascinasjon for kjendiser og deres livsstil fortsetter å nå nye høyder."

Når det gjelder ordene som kom med på Word of the Year -listen, nådde både "pseudonymisering" og "memeify" frem til denne fasen av prosessen, med "glazing", "bias", "vibey", "breathwork" og "doom spending" som alle også spores av Cambridge Dictionary.

Dette er en annonse: