Cambridge Dictionary utvidet med "delulu", "broligarchy" og "skibidi"

HQ

Hvert år legges det til en rekke nye termer i ordbøkene, alt i et forsøk på å sikre at det enorme leksikonet med informasjon forblir oppdatert og relevant. Derfor har Cambridge Dictionary nå avslørt en rekke nye ord som blir lagt til i ordboken, og mange av dem er slanguttrykk som har blitt popularisert av internettkulturen.

Ifølge BBC News har vi fått vite at av de mer enn 6000 ordene som legges til i ordboken hvert år, har ord som "delulu", "broligarchy", "tradwife" og til og med "skibidi" blitt inkludert i 2025.

Ordboken går så et skritt videre i et forsøk på å gi definisjoner til mange av disse ordene, blant annet ved å formulere skibidi som følgende :

"Et ord som kan ha ulike betydninger, for eksempel "kult" eller "dårlig", eller som kan brukes uten egentlig betydning som en spøk".

Dette er en annonse:

Ifølge Colin McIntosh, som er ansvarlig for det leksikalske programmet, er ordene som er lagt til, bare de "som vi tror vil holde seg", noe som tyder på at skibidi vil fortsette å være et populært begrep i årene som kommer.