Cameron Diaz er Back in Action i Netflix'... du skjønner poenget

Det største filmtilskuddet som Netflix har i lommen denne måneden, er et actionepos som ikke bare har Jamie Foxx i hovedrollen, men også Cameron Diaz i hennes første rolle foran kamera på et tiår. Filmen er passende nok kjent som Back in Action, og med premiere på streameren 17. januar, har en ny trailer kommet.

Handlingen i filmen er ganske typisk Netflix-action, der Diaz og Foxx spiller et par som blir dratt tilbake til sine tidligere liv som spionasjeagenter når deres identiteter blir avslørt. Dette fører til at de må unnslippe farlige folk som jakter på dem, samtidig som de prøver å finne ut hvorfor de er i søkelyset igjen etter så lang tid.

Det offisielle sammendraget for filmen er som følger: "Flere år etter at de ga opp livet som CIA-spioner for å stifte familie, blir Emily og Matt dratt tilbake til spionasjeverdenen når de blir avslørt."

Back in Action er regissert av Horrible Bosses og Seth Gordon fra Baywatch, og manuset er skrevet av Gordon og Brendan O'Brien.

Gleder du deg til å se Back in Action senere denne uken?