Cameron Diaz er ferdig med romantiske komedier

HQ

I dag er den store dagen for alle Cameron Diaz-fans der ute, da skuespilleren vender tilbake til det store lerretet (eller rettere sagt det lille lerretet, siden den ikke går på kino) i Netflix' actionkomedie Back in Action. Diaz har vært borte fra rampelyset i et tiår, etter sist å ha vært med i Annie fra 2014, men med dette nye kapittelet i filmografien, kan vi anta at hun er tilbake for godt?

I et intervju med Empire oppklarte Diaz dette ved å være helt tvetydig. Hun uttalte i utgangspunktet at selv om hun er glad for å være tilbake, betyr det ikke at hun er tilbake for godt, ettersom hun har all rett til å takke nei til alle filmer som blir sendt hennes vei nå fremover.

"Jeg vet ikke hvordan jeg ser på det. Det er vanskelig å si. Hvis jeg sier det, blir det en greie. Jeg forbeholder meg retten til å si nei til å gjøre en film igjen, og jeg forbeholder meg retten til å si ja hvis jeg bestemmer meg for det. Jeg definerer ikke noe. Jeg er bare åpen for det som gir mening for meg og familien min på et gitt tidspunkt."

En ting Diaz imidlertid er sikker på, er at hun er ferdig med romantiske komedier, og at hun i stedet har tenkt å vie tiden sin til mamma-komedier. Nærmere bestemt, legger Diaz til: "Ingen flere romantiske komedier, bare mamma-komedier."

For å se Diaz tilbake i rampelyset, kan du sjekke ut Back in Action på Netflix fra nå av.