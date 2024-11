Cameron Diaz gjør storslått comeback som skuespiller sammen med Jamie Foxx i Netflix' Back in Action

Cameron Diaz var en gang et av de største navnene i Hollywood, men etter å ha nådd berømmelsens fjelltopp bestemte skuespilleren seg for å trekke seg unna rampelyset og forsvant i praksis helt ut. Men rampelysets kall har tydeligvis grepet Diaz, ettersom hun nå vender tilbake til skuespillerverdenen for å spille sammen med Jamie Foxx i en actionfilm på Netflix.

Filmen handler om et tidligere CIA-par, som bestemte seg for å legge spionasjen bak seg for å stifte familie. Emily (Diaz) og Matt (Foxx) finner seg imidlertid snart tilbake i det livet de en gang forlot, etter at dekkoperasjonen deres blir avslørt og de får et mål på ryggen.

Filmen er kjent som Back in Action, med premiere på Netflix 17. januar 2025, og du kan se traileren for filmen nedenfor for å bedømme om du vil legge den til på seelisten din.