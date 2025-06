Cameron: Nolan feiget ut med Oppenheimer

HQ

To år etter at Oppenheimer rystet kinogjengerne, mener regissør James Cameron at Christopher Nolans film ikke gikk langt nok. I et intervju med Deadline sier Cameron at Nolan "feiget ut" ved bare å gi et kort glimt av bombens virkelige ødeleggelser og ettervirkninger.

Filmen hopper over de brente kroppene og går i stedet rett til Oppenheimers indre kamp med det han hadde sluppet løs. Cameron kaller det "en moralsk bortforklaring", og hevder at selv om filmen viser Oppenheimer som følelsesmessig berørt, unngår den å gå i dybden på den virkelige redselen oppfinnelsen hans forårsaket.

Som noen av dere kanskje husker fra tidligere rapporter, planlegger Cameron nå sin egen film om emnet - Ghosts of Hiroshima, basert på Charles Pellegrinos kommende bok med samme navn. Han lover en kompromissløs skildring av Hiroshima og Nagasaki, som ikke holder noe tilbake - en film i Spielbergs ånd, men om atomkrigføring.

Han har åpent uttalt at det kan bli hans minst kommersielle film noensinne, men insisterer på at han vil skildre sannheten - for å tilby et annet perspektiv enn Nolan gjorde. Prosjektet er fortsatt i en tidlig utviklingsfase, ettersom Cameron fortsatt fokuserer på oppfølgerne til Avatar.

Hva synes du om Oppenheimer - holdt den tilbake for mye?