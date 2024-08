Camila Mendes blir Teela i live-actionfilmen Masters of the Universe

HQ

Vi hører stadig mer og mer om Amazon MGM Studios og Mattel Films' live-action Masters of the Universe film, men fremdriften har gått sakte. Bortsett fra at Nicholas Galitzine fra The Idea of You har fått rollen som He-Man for en stund siden, er det først nylig blitt bekreftet at Camila Mendes fra Riverdale skal spille He-Mans elskerinne Teela.

I følge The Hollywood Reporter får vi faktisk ikke vite noe mer om filmen, men med disse to nøkkelrollene i boks får vi forhåpentligvis høre mer og mer om filmen, handlingen og ikke minst hvem som skal ta på seg oppgaven med å være en torn i øyet på He-Man og Teela i rollen som den ondskapsfulle Skeletor.

Filmen er satt til å komme på kino 5. juni 2026.