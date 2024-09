Camper Van: Make it Home er din neste avslappende puslespillbesettelse

HQ

Vi har alle dager hvor vi ønsker å pakke sammen alt, hoppe inn i bilen og bare se hvor de åpne veiene tar oss. Heldigvis er utvikleren Malapata Studio snart klar med en måte å omfavne dette ønsket på, uten å forlate livet ditt.

Dette kommer i form av spillet Camper Van: Make it Home, et uformelt og koselig organiseringsspill som handler om å bygge og leve en nomadisk livsstil. Hovedpremisset for spillet ser ut til å dreie seg om å løse interiørdesignoppgaver og problemer og generelt gjøre bobilhjemmet ditt ryddigere og mer komfortabelt enn før.

Som en del av Convergence Games Showcase i går fikk vi et nytt glimt av Camper Van: Make it Home i aksjon i form av en avslappende og herlig trailer som du kan se nedenfor.