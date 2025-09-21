Canada anerkjenner formelt staten Palestina "Canada anerkjenner staten Palestina og tilbyr vårt partnerskap i arbeidet med å bygge løftet om en fredelig fremtid for både staten Palestina og staten Israel."

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Canada har anerkjent staten Palestina. Avgjørelsen, som ble kunngjort av Mark Carney på søndag, gjør Canada til en av de over hundre nasjonene som allerede har tatt dette skrittet. Andre vestlige allierte, deriblant Storbritannia og Australia, har også gitt sin støtte til tiltaket på søndag. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Canadas statsminister Mark Carney deltar på en felles pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy på Ukrainas uavhengighetsdag i Kiev, Ukraina, 24. august 2025. // Shutterstock