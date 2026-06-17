Canada avviser anken, og Thomas Partey vil ikke få lov til å reise inn i landet på grunn av sin straffeattest

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Thomas Partey vil ikke få lov til å reise inn i Canada for å spille VM-kamper for Ghana. Landet nektet innreise til den 33 år gamle fotballspilleren, som er siktet for flere tilfeller av voldtekt og avventer rettssaken, som forventes å finne sted i januar 2027.

Da Partey først søkte om midlertidig oppholdstillatelse i Canada, svarte han «Nei» på spørsmålet om han noen gang hadde begått, blitt arrestert for, siktet for eller dømt for noen straffbar handling i noe land. Men det stemmer ikke: etter å ha blitt arrestert og siktet for voldtekt i juli 2022, har Partey møtt i retten i London og erklært seg ikke skyldig. I februar i fjor anklaget en annen anmelder ham for to ytterligere tilfeller av voldtekt som angivelig skal ha skjedd i 2020, og dommeren beordret at alle syv tiltalepunkter skulle behandles samlet, noe som utsatte rettssaken fra november 2026 til sannsynligvis januar 2027.

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) sendte et brev til Partey der de uttrykte bekymring for om spilleren hadde «svart sannferdig». Canada avslo deretter Parteys visumsøknad, og en anke fra Villarreal-spilleren ble avvist: han vil ikke få lov til å reise inn i landet på grunn av sin kriminelle fortid og fordi han har løyet til innvandringsmyndighetene.

«Canada har hele tiden vært tydelig på at det å være vertskap for store arrangementer ikke endrer Canadas innvandringslover», uttalte IRCC til BBC. «Hver person som søker om å komme til Canada, vurderes individuelt, basert på de foreliggende fakta og gjeldende lovgivning».

Som følge av dette vil ikke Partey spille i Ghanas åpningskamp mot Panama i morgen, torsdag, kl. 01.00 CEST (00.00 BST) i Toronto, men han vil kunne delta i de to andre kampene i gruppe L mot England og Kroatia, som spilles i USA – et land hvor Partey fikk innreise.