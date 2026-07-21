Canada er klar til å «intensivere» handelsforhandlingene med USA etter at Trump innførte tollsatser på 50 %

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Donald Trump har innført en tollsats på 50 % på ulike kanadiske varer, etter at den amerikanske presidenten hevdet at amerikanske biler, meieriprodukter og alkohol hadde blitt utsatt for «ulik behandling» fra landets nordamerikanske nabo.

Den kanadiske statsministeren Mark Carney er klar til å «intensivere» handelsforhandlingene med USA i løpet av de kommende ukene. Tollsatsene skal tre i kraft om 30 dager. Kanadisk vin, hockeystaver, sement og mer er mål for tollsatsene, men andre viktige eksportvarer er ikke berørt, som energi, kaliumkarbonat, mineraler og fisk.

Tilbake i 2025 iverksatte Canada gjengjeldstiltak mot Trumps tollsatser. Noen av dem ble opphevet, men tollsatsene på amerikanske biler, stål og aluminium ble opprettholdt. I en uttalelse den X sa Carney: «Dette er det siste i en rekke ensidige handelstiltak fra USA som begynte med at USA innførte en rekke tollsatser i direkte strid med avtalen mellom Canada, USA og Mexico.»

Dette kommer etter at Trump truet med å innføre bøter og tollsatser på grunn av røyken fra skogbrannene i Canada som driver inn over byer i USA. Ifølge BBC News ble skogbrannene ikke nevnt i den presidentordren som Trump undertegnet denne uken.