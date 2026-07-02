Canada har bekreftet at landet skal delta i Eurovision Song Contest

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Det ble nylig kjent at Canada hadde blitt opptatt i European Broadcast Union, en beslutning som innebar at det nordamerikanske landet var kvalifisert til å delta offisielt i Eurovision Song Contest.

Nå er dette bekreftet, ifølge Reuters, da Canada har blitt den neste nye deltakeren i den populære popkonkurransen, den siste etter Australias inntreden i 2015.

Det nevnes at Canada offisielt skal delta i Eurovision-semifinalene når disse avholdes i Bulgaria i 2027. Bulgaria er valgt fordi vinneren av den nåværende konkurransen har oppgaven med å være vertsland for den påfølgende konkurransen, noe som betyr at det nå er en sjanse for at Eurovision kan arrangeres i Canada i 2028.

Vi kjenner foreløpig ikke de konkrete datoene (bortsett fra mai 2027) for Eurovisjons tilbakekomst, og heller ikke den eksakte vertsbyen, selv om Bulgaria er bekreftet som vertsland.