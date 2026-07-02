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Verdensnyheter

Canada har bekreftet at landet skal delta i Eurovision Song Contest

Etter å nylig ha blitt opptatt i European Broadcast Union, er det nordamerikanske landet nå bekreftet som den nyeste deltakeren i Eurovision Song Contest.

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Det ble nylig kjent at Canada hadde blitt opptatt i European Broadcast Union, en beslutning som innebar at det nordamerikanske landet var kvalifisert til å delta offisielt i Eurovision Song Contest.

Nå er dette bekreftet, ifølge Reuters, da Canada har blitt den neste nye deltakeren i den populære popkonkurransen, den siste etter Australias inntreden i 2015.

Det nevnes at Canada offisielt skal delta i Eurovision-semifinalene når disse avholdes i Bulgaria i 2027. Bulgaria er valgt fordi vinneren av den nåværende konkurransen har oppgaven med å være vertsland for den påfølgende konkurransen, noe som betyr at det nå er en sjanse for at Eurovision kan arrangeres i Canada i 2028.

Vi kjenner foreløpig ikke de konkrete datoene (bortsett fra mai 2027) for Eurovisjons tilbakekomst, og heller ikke den eksakte vertsbyen, selv om Bulgaria er bekreftet som vertsland.

Canada har bekreftet at landet skal delta i Eurovision Song Contest
Review News / Shutterstock.com

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