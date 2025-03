Canada innfører gjengjeldelsestoll på over 20 milliarder dollar mot USA

HQ

Canada vil kunngjøre gjengjeldelsestoll på USA til en verdi av over 20 milliarder dollar som svar på USAs siste tiltak, som innebar at produktfritakene på import av stål og aluminium utløp, ifølge en kanadisk tjenestemann (via Reuters).

Ettersom handelsspenningene mellom de to landene øker, er disse tollsatsene en direkte reaksjon på president Donald Trumps beslutning om å øke tollen på disse metallene, en beslutning som rammer den største utenlandske leverandøren av både stål og aluminium til USA.

Kunngjøringen kommer samtidig som statsminister Justin Trudeau forbereder seg på å overlate roret til sin etterfølger, Mark Carney, som vant det liberale partiledervalget. Carney kan imidlertid ikke delta i diskusjoner med Trump før han offisielt er tatt i ed.

I mellomtiden har Trumps nylige kommentarer i sosiale medier om Canadas plass i USA kastet ytterligere bensin på bålet. Inntil videre gjenstår det å se hvordan de nye tollsatsene vil endre handelsrelasjonene.