Canada kan nå delta i Eurovision Song Contest

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Canadian Broadcasting Corporation har samarbeidet med europeiske kringkastere siden 1950, og nå har Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) godkjent Canada som medlem på sin generalforsamling i Praha, slik EBU har kunngjort og YLE har rapportert.

Denne beslutningen innebærer at Canada i fremtiden vil kunne delta i Eurovision Song Contest. Fullt medlemskap gir også tilgang til alle EBU-samarbeidsnettverk, inkludert nettverk for undersøkende journalistikk.

Administrerende direktør i Canadian Broadcasting Corporation Marie-Philippe Bouchard gjorde det klart at fullt medlemskap bidrar til å bekjempe desinformasjon og kommer folk på begge sider av Atlanterhavet til gode.

Medlemskapet ble mulig etter at EBU reviderte sine regler og åpnet for medlemskap for kringkastere utenfor Europa, så lenge disse landene oppfyller Europarådets kriterier.