Canada kunngjør 220 millioner dollar til Ukraina
Canadas støtte er en del av en større pakke som skjerper tiltakene mot Moskvas "skyggeflåte".
Canada vil gi Ukraina 300 millioner dollar (ca. 220 millioner kroner) i ny militær bistand og innføre sanksjoner mot 100 fartøyer knyttet til Russlands såkalte skyggeflåte, sa forsvarsminister David McGuinty tirsdag.
Finansieringen er en del av en større bistandspakke på 2 milliarder canadiske dollar som tidligere ble skissert i det føderale budsjettet i november i fjor. En stor del av den samlede pakken var allerede kunngjort.
I en tale i Ottawa sa McGuinty at tiltakene understreker Canadas fortsatte støtte til Ukraina, som markerer at det er fire år siden Russland startet sin fullskala invasjon...