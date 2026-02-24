Canada kunngjør 220 millioner dollar til Ukraina

HQ

Canada vil gi Ukraina 300 millioner dollar (ca. 220 millioner kroner) i ny militær bistand og innføre sanksjoner mot 100 fartøyer knyttet til Russlands såkalte skyggeflåte, sa forsvarsminister David McGuinty tirsdag.

Finansieringen er en del av en større bistandspakke på 2 milliarder canadiske dollar som tidligere ble skissert i det føderale budsjettet i november i fjor. En stor del av den samlede pakken var allerede kunngjort.

I en tale i Ottawa sa McGuinty at tiltakene understreker Canadas fortsatte støtte til Ukraina, som markerer at det er fire år siden Russland startet sin fullskala invasjon...