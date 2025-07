Canada kunngjør at landet vil anerkjenne staten Palestina i september

HQ

Siste nytt om Canada og Gaza Israel ser ut til å ha presset sine kolonialistiske ambisjoner over Gazastripen til det ytterste. Uke etter uke rapporterer vi om grusomhetene, volden og sulten som plager dette smale territoriet som er beleiret av nabolandet Israel. Israel fortsetter å vende det døve øret til internasjonalt press for våpenhvile og ubegrenset humanitær hjelp.

Men for første gang siden staten Israel ble opprettet, har verdens mektigste land begynt å se situasjonen i et annet lys. Frankrike var først ute og kunngjorde for noen uker siden at landet vil anerkjenne staten Palestina i september neste år, og det samme vil Storbritannia (på visse betingelser, for eksempel at det utlyses valg til de palestinske selvstyremyndighetene uten Hamas). Og i dag får vi vite at Canada blir det tredje medlemmet av G7 (verdens største økonomier) som anerkjenner staten Palestina, også det i september neste år, ifølge BBC.

Ikke det at Palestina ikke var anerkjent som en suveren nasjon fra før (147 av FNs 193 medlemsland anerkjenner landet som en slik stat), men det er nå som konflikten har nådd et kritisk punkt for befolkningen at Israel mister sine internasjonale allierte, slik at landet de facto er isolert og kun støttes av USA.

Israels utenriksminister avviser blankt den kanadiske regjeringens kunngjøring som "en belønning til Hamas". Mer enn 60 000 mennesker har mistet livet i Gaza, og 154 mennesker, deriblant 89 barn, har dødd av underernæring, ifølge områdets Hamas-styrte helsedepartement.