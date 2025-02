Canada og Mexico trapper opp forhandlingene for å unngå USAs tollsatser

HQ

Det forventes at Canada og Mexico vil intensivere sine diplomatiske anstrengelser denne uken for å unngå bratte tollsatser på 25 % på eksport til USA, som kan bli innført så snart som 4. mars (via Reuters).

De to landene har allerede gjort betydelige fremskritt i arbeidet med å styrke grensesikkerheten og bekjempe fentanylsmugling, noe som har gitt dem en kort utsettelse fra disse tollsatsene, som ville ha ført til alvorlige forstyrrelser i den nordamerikanske økonomien.

Trump-administrasjonen krever bevis på at disse sikkerhetstiltakene er effektive, og det forventes at forhandlingene vil fokusere på de fremskrittene som er gjort og eventuelle ytterligere tiltak som er nødvendige for å tilfredsstille administrasjonens bekymringer fullt ut.

Canada har på sin side tatt i bruk avansert overvåkningsteknologi og utnevnt en egen fentanyl-sar for å bekjempe opioidkrisen, mens Mexico har mobilisert tusenvis av nasjonalgardister til sin nordlige grense.

Eksperter mener imidlertid at selv om trusselen om toll kan bli forsinket, er det lite sannsynlig at den vil bli fullstendig opphevet før det foreligger klare bevis på at disse tiltakene bremser ulovlig virksomhet. Foreløpig gjenstår det å se om samtalene vil sikre en varig avtale, eller om tollsatsene vil bli innført som planlagt.