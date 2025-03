USA og Canada i langvarig handelskrig

HQ

Canadas statsminister Justin Trudeau har bekreftet at handelskrigen med USA vil vedvare på ubestemt tid, og understreker at hans regjering ikke vil gi seg fra gjengjeldelsestoll før Washington reverserer sine handelstiltak (via Reuters).

Etter en ladet samtale med president Donald Trump erkjente Trudeau at selv om diskusjonene fortsetter gjennom diplomatiske kanaler og forhandlinger på høyt nivå, er det ingen umiddelbar løsning i sikte.

Trump-administrasjonen begrunner tollsatsene med hensynet til grensesikkerhet, men Canada har raskt slått tilbake med egne avgifter på import fra USA for milliarder av dollar, og ytterligere økninger er i vente.

I mellomtiden har Canada innført et midlertidig tollfritak for bilprodusenter, noe som gir et glimt av lettelse, selv om varigheten på én måned signaliserer fortsatt økonomisk usikkerhet. Trudeau, som snart går av som president, kom med et siste stikk mot Trumps tilnærming til forhandlinger, og sammenlignet internasjonalt diplomati med eiendomshandel. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.