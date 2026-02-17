Canada og USA vil kjempe om gullmedalje igjen i ishockey for kvinner under OL i 2026

HQ

Canada og USA møtes i kvinnenes ishockeyturnering under vinter-OL i Milano i 2026, et nytt kapittel i en av de hardeste vinterolympiske rivaliseringene. Siden ishockey for kvinner ble inkludert i det olympiske programmet fra og med vinter-OL i Nagano i 1998, har gullet alltid falt på kanadisk (fem ganger) eller amerikansk (to ganger) jord.

Sverige var den eneste nasjonen som noensinne nådde finalen i ishockey for kvinner i 2006. USA vant gullmedaljen for siste gang i Pyeongchang 2018, og Canada tok gullet igjen i 2022. I IIHFs verdensmesterskap for kvinner leder Canada tabellen med 13 gullmedaljer, men USA har vært mer suksessrike i det siste, og har vunnet nesten hver eneste utgave av den årlige konkurransen siden 2005, inkludert 2025-utgaven.

Så hvem tar gullmedaljen i Milano? Det får vi vite torsdag 19. februar kl. 19:10 CET, 18:10 GMT. Canada slo Sveits 2-1 i semifinalen, og USA slo Sverige 5-0 i sine semifinaler på tirsdag; bronsemedaljekampen spilles torsdag kl. 14:40 CET.

I mellomtiden starter sluttspillet i ishockey for menn i dag tirsdag, og finalen er satt til OLs siste dag, søndag 22. februar.