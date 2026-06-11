Canada planlegger å forby sosiale medier for personer under 16 år

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Canadas Marc Miller, minister for kanadisk identitet og kultur og minister med ansvar for offisielle språk, fremmet lovforslag C-34, Safe Social Media Act, som vil forby sosiale medier i landet for personer under 16 år, ifølge Canadas regjering, og rapportert av The Guardian og YLE.

Det vil bli gjort unntak for tjenester der leverandørene kan bekrefte at de har spesifikt definerte sikkerhetstiltak for å beskytte mindreårige.

Chat-tjenester basert på kunstig intelligens vil for eksempel også måtte skjerpe overvåkningen av skadelig innhold og varsle myndighetene dersom brukere planlegger å skade seg selv eller andre.

For at lovforslaget skal bli lov, må både over- og underhuset i det kanadiske parlamentet godkjenne det.