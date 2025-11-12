Canada presser på for å bli med i Eurovision som en del av et kulturelt skifte mot Europa

HQ

Canada undersøker muligheten for å bli med i Eurovision Song Contest, noe som ifølge myndighetene gjenspeiler landets forsøk på å hevde sin kulturelle uavhengighet og knytte tettere bånd til Europa.

Som rapportert av The Guardian, avslørte en kort omtale i Canadas nye føderale budsjett at regjeringen jobber med CBC/Radio-Canada, et assosiert medlem av unionen, for å diskutere potensiell deltakelse.

Finansminister François-Philippe Champagne sa at ideen kom fra "menneskene som deltar", og beskrev det som en del av et bredere initiativ for å "beskytte vår identitet" og vise frem kanadiske talenter på den globale scenen.

Canadas europeiske dreining

Statsminister Mark Carney er angivelig involvert i initiativet, som er i tråd med Ottawas diplomatiske omlegging bort fra Washington og mot europeiske partnere etter den siste tidens handelsspenninger med Donald Trumps administrasjon.

Eurovision-direktør Martin Green bekreftet tidlige diskusjoner med CBC, og sa at konkurransen ønsker interesse fra nye kringkastere velkommen. Selv om Canada aldri har deltatt i konkurransen, har flere kanadiske artister, deriblant Céline Dion, stått på Eurovision-scenen.