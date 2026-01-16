Canada viste Finland hvordan det gjøres i juniorishockey for kvinner

HQ

For noen dager siden meldte Gamereactor at Finlands landslag i ishockey for damer under 18 år hadde tapt for USA med stygge sifre: 0-14 mot nordamerikanske hockeydamer ifølge finske YLE.

Et annet nordamerikansk lag gjorde det ikke noe lettere: Canada vant 0-12 over Finland. Det er nå klart at Finlands såkalte U18-lag har hatt sitt dårligste verdensmesterskap noensinne. Neste steg er å spille mot Ungarn. Taperen må spille i en lavere 1. divisjon i fremtiden.

Canadas beste spillere var Adrianna Milani (4 mål), Maddie McCullough (2 mål) og Sofia Ismael (2 mål). Ifølge Finlands hovedtrener Mira Kuisma var Canada gode til å utnytte motstanderens egne feil.

"Spesielt de to første periodene ble spilt i et tempo der vi ikke var i stand til å spille. I tredje periode roet Canada ned tempoet, og vi klarte å spille med pucken litt."

Den avgjørende kampen mot Ungarn spilles på lørdag, og hovedtrener Kuisma har store forhåpninger.

"På lørdag vil vi ha de spillerne på banen som ønsker å spille for Finlands ære og vise at vi hører hjemme i disse kampene."