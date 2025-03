Canadas hemmelige våpen i handelskrigen: Forbud mot Pornhub

HQ

I de dunkelt opplyste komedieklubbene i Toronto, der punchlines ofte fungerer som sosiale kommentarer, har en idé slått gjennom støyen fra Canadas økende handelsspenninger med USA.

Det som begynte som en ironisk sketsj av komikeren Matthew Puzhitsky - der han utga seg for å være en falsk politiker - har utviklet seg til en viral sensasjon som avslører den rå nerven i en handelskonflikt som nå flørter med absurditeten.

Forslaget, som er utformet som en gjengjeldelse mot USAs tollsatser, går ut på å utnytte Pornhubs svimlende trafikk i USA - over 3 milliarder månedlige besøk - som økonomisk sikkerhet, et trekk som kan forstyrre det digitale landskapet i USA.

Selv om den medfølgende underskriftskampanjen på nettet ikke har fått mye oppmerksomhet ennå, gjenspeiler den symbolske vekten en økende appetitt blant noen kanadiere for kreative, om enn ekstreme, mottiltak.

Bakgrunnen for opprøret er Pornhubs bånd til Montreal-baserte Aylo, morselskapet til et nettverk av nettsteder for voksne. Selv om det er usannsynlig, gjenstår det å se om Ottawa vil tenke tanken - og hvordan Trump i så fall vil reagere.