Canadas ishockeyfremtid, Gavin McKenna, er tiltalt for grov vold mot en av Canadas beste spillere.

HQ

Canadas neste store ishockeystjerne er 18 år gamle Gavin McKenna, og han er nå anklaget for grov vold av myndighetene i State College, Pennsylvania, ifølge CNN, og rapportert av finske YLE. Og som om ikke grov vold var nok, er McKenna også anklaget for "simple assault, a misdemeanor and summary charges of harassment and disorderly conduct".

Disse påståtte hendelsene fant sted 31. januar (ifølge rettsdokumenter). Ifølge State College Police Department var Gavin McKenna involvert i "en krangel rundt kl. 20.45 ET på lørdag", og deretter skal han ha "slått en 21 år gammel mann i ansiktet, noe som forårsaket skader som krevde korrigerende kirurgi". I henhold til Pennsylvanias delstatlige straffelov er den maksimale strafferammen for grov vold av første grad 20 års fengsel.

En innledende høring er berammet til "11. februar i Centre County Courthouse i Bellefonte, Pennsylvania".

Hockeyeksperter ser ut til å mene at Gavin McKenna sannsynligvis "vil høre navnet sitt bli ropt opp først under spillerutvelgelsen i Buffalo, New York, i juni". McKenna spiller med andre ord ikke i NHL, i hvert fall ikke ennå.