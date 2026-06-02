Canadas statsminister Mark Carney sier han har sviktet jødiske kanadiere

Rundt 1200 israelere ble drept i Hamas' terrorangrep for snart tre år siden, og mange ble tatt som gisler. Det markerte begynnelsen på en hevnaksjon som har vært heftig debattert siden den gang. Uavhengig av hva man personlig mener om saken, har det i ettertid blitt rapportert om en kraftig økning i antisemittisme rettet mot jøder som aldri har satt sin fot i Israel.

Nå innrømmer Canadas statsminister Mark Carney (via CBC) at landet ikke har klart å beskytte sine jødiske innbyggere, som han sier har blitt rammet av en "krise av antisemittisme", der gruppen ofte utsettes for hatkriminalitet. Faktisk er hele 70 % av landets hatkriminalitet for tiden rettet mot jøder, selv om de bare utgjør 1 % av befolkningen.

Canada vil nå ta avgjørende grep for å løse problemet, ifølge Carney, som imidlertid ikke presenterte noen konkrete forslag i denne forbindelse.