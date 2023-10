Candy Crush feirer 10-årsjubileum og King, 20 år som studio

HQ

Nå som det ser ut til at selskapet snart blir en del av Microsoft-familien, har King benyttet anledningen til å feire to av selskapets viktigste jubileer de siste dagene. På den ene siden feirer King 20 års arbeid, og nå ser de nærmere på fremtidens AI for å optimalisere sine to mest populære spill, Farm Heroes Saga og Candy Crush.

Det er nettopp med Candy Crush at de også feirer tiårsjubileum for spillet, som har nådd 20 milliarder dollar i omsetning og passert 3 milliarder nedlastinger.

"Candy Crush Saga var banebrytende, det endret måten alle spiller spill på mobilen på, og 10 år senere føles det som om vi bare så vidt har begynt, sier Tjodolf Sommestad, administrerende direktør i King. Jeg er utrolig stolt av teamet og det arbeidet de har gjort for å oppnå denne suksessen. Vi har lagt ned mye arbeid i å skape et spill som så mange mennesker liker, og vi vil fortsette å jobbe for at verden skal fortsette å spille i mange år fremover."

"I løpet av de siste ti årene har Candy Crush Saga blitt et kulturelt fenomen som gir glede til millioner av mennesker hver dag", sier Activision Blizzard-sjef Bobby Kotick. "Ingenting av dette hadde vært mulig uten vårt eksepsjonelle team og spillerne som har gjort spillet ikonisk. Jeg gleder meg til å se hva Candy Crush har i vente det neste tiåret."

Spiller du fortsatt Candy Crush?