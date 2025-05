Cannes åpner opp for visjonen til dataspillskapere med deltakelse av Hideo Kojima og Tetsuya Mizuguchi

HQ

Cannes pynter seg i disse dager med den 78. utgaven av filmfestivalen, en utgave som samler kremen av den syvende kunst fra hele verden til en uke med kino og møter mellom bransjefolk, skuespillere og kritikere. I år blir det som alltid mye kino, men videospill (og spesielt deres skapere) vil også ha en fremtredende tilstedeværelse, med navn av Tetsuya Mizuguchi og Hideo Kojima.

Tetsuya Mizuguchi var kreativ historiker hos Sega på begynnelsen av 90-tallet, og har gjort seg bemerket i bransjen for sin avantgardistiske kunstneriske visjon og som utforsker av ny teknologi som kan brukes i dataspill, og vi kan takke ham for titler så oppslukende som Tetris Effect, Lumines eller Rez Infinity i hans nåværende selskap Enhance Games, som han er grunnleggeren av. Nå skal han for første gang delta som jurymedlem i Cannes i forbindelse med Immersive Competition. Dette initiativet er et utstillingsvindu for oppslukende eller interaktive kinoarbeider, som inkluderer projeksjoner på vegger, interaksjoner med AI, virtuell virkelighet eller til og med videospill. I år er den spanske representasjonen sterk med Fillos do Vento: A RAPA.

Hideo Kojima krever mindre presentasjon, kanskje på grunn av sin større mediepåvirkning, men den karismatiske visjonæren fra Kojima Productions kommer til Cannes for å delta i et panel om bruk av teknologi i konstruksjonen av unike fortellinger sammen med den etablerte filmskaperen Fatih Akin. Mens Akin vil presentere sin nyeste film "Amrum", vil Kojima diskutere motion capture-systemene og andre banebrytende teknologier han har brukt i Death Stranding 2: On the Beach. Interessant nok vil hans gode venn (og Death Stranding-skuespiller) Guillermo del Toro også være til stede i Cannes samme dag, som foredragsholder i et annet panel.

Paneldiskusjonen, som har tittelen "Hvordan påvirker teknologi historiefortelling?", finner sted 18. mai kl. 17:15 CEST på hovedscenen (Riviera) på Marché du Film, og vil også strømmes direkte på PlayStations Twitch- og YouTube-kanaler.

Gamereactor gir deg de siste nyhetene fra Cannes 78 på første hånd

Det blir utvilsomt en minneverdig begivenhet der mange filmskapere vil ta sine første skritt mot nye måter å skape fremtidens kino på. Gamereactor vil være til stede for å delta i panelet og se flere av visningene i Immersive Competition, så følg med på vår spesialdekning de neste dagene.

Den 78. filmfestivalen i Cannes starter i dag

Den 78. utgaven av Festival de Cannes går av stabelen fra 13. til 24. mai, og samler over 35 000 profesjonelle og filmelskere fra 150 land. I løpet av 12 dager samles den globale filmindustrien på den ikoniske Cannes Croisette for å feire mangfoldet og kreativiteten i verdensfilmen som vises i det Offisielle utvalget.