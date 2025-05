Cannes hedrer palestinsk journalist som ble drept i luftangrep i Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Torsdag kveld hyllet filmfestivalen i Cannes den palestinske fotojournalisten Fatima Hassouna, som ble drept i et israelsk luftangrep få dager etter at hun fikk vite at dokumentarfilmen hennes skulle vises.

Arrangementet, som sammenfalt med Nakba-dagen, fremhevet hennes engasjement for å fange livet i Gaza til tross for farlige forhold. Festivalarrangørene anerkjente tragedien og understreket filmens evne til å bevare arven etter henne. Du kan lese mer om Fatimma her.