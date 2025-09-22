Canvas HiFi forklarer hvordan den nye lydplanken produserer lyd på et "høyt nivå slik den spilles av i studioene"

HQ

Under IFA 2025 fikk vi muligheten til å møte Canvas HiFi for å snakke med lydteknologiselskapet om deres nyeste produkter og innovasjoner. Som en del av dette snakket vi med CSO Yannick Tronsen, som forklarte teknologien bak produktet Canvas og hvordan det ønsker å redefinere hva vi kjenner og forventer av lydplanker.

Tronsen går i dybden på hvordan denne slående og stilige lydplanken går ut over det vanlige, og inkorporerer ny teknologi og nye systemer for å sikre at lyden leveres som aldri før.

"Ja, så hele ideen bak Canvas, da vi begynte å bygge den, var at vi ville lage en lydplanke som ikke bare var bra for TV, nyheter og film, men faktisk også for ekte musikk i høy kvalitet, på et høyt nivå slik det spilles i studioene", forklarer Tronsen.

"Når du spiller av lyd og har virkelig gode høyttalere, må du normalt ha to meter mellom høyttalerne. Så du sørger for at du avbryter krysstallene. Ettersom høyttalerne våre ikke er to meter fra hverandre, har vi et problem med det.

Men vi har løst det fordi vi har bygget inn en virkelig flott teknologi som heter BACCH 3D. Det er en teknologi for overhøringskansellering. Det den gjør, er å bygge en slags vegg i midten, så hvis du står rett foran høyttaleren, har du en slags vegg som sørger for at lyden fra den venstre høyttaleren kommer til venstre øre og fra den høyre til høyre øre. Og det sørger for at når du hører ekte musikk og film, får du faktisk også opplevelsen slik den er ment å komme ut og gjøres til deg.

Det er en fantastisk teknologi. Den er koblet sammen med romkorreksjon som er innebygd i produktet. Så når du får lerretet ditt hjem og setter det opp i stuen, kan du tilpasse romkorreksjonen og tilpasse det helt til rommet ditt. Selv om du har en stor eller liten stue, kan du få det beste ut av det i ditt område. Så alt fungerer sammen, og det gir en fantastisk opplevelse. Og det gjør at det du nettopp hørte, lyden er virkelig slik den faktisk spilles av i studio fra artisten, musikken eller filmen."

