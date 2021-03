Capcom advarer om falske Early Access-invitasjoner til Resident Evil Village

Du ser på Annonser

De fleste vet nok at det ikke utgis "Early Access"-nøkler til et spill flere måneder innen lansering, men det finnes selvsagt også alminnelige forbrukere som er litt for godtroende, så derfor advarer utvikleren bak Resident Evil Village om dette.

Nylig har det nemlig blitt sendt ut eposter, som tilsynelatende lar brukere registrere seg for en nøkkel til Resident Evil Village. Men som Capcom har sagt til Twisted Voxel, er disse falske, og uten tvil et phishing-forsøk.

"We're sending this message as we've been made aware that there are currently emails circulating that pretend to contain 'Early Access invitations' to Resident Evil Village. The sender address is being displayed as 'no-reply(at)capcom(dot)com. We want to inform you that these messages are NOT from Capcom and appear to be phishing attempts by an unauthorized third party. If you have received such a message, please DO NOT download any files or reply, and delete the message immediately."

Forhåpentligvis har ikke så mange falt for dette.