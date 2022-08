Capcom Arcade 2nd Stadium

HQ

Nostalgi er vanskelig. Dette er unektelig et vakkert kjærlighetsbrev til fortiden, men få unge spillere jubler høyt over muligheten til å spille det samme spillet foreldrene gjorde da de var små. Samtidig har mange eldre gamere gått videre i livet og lagt fortiden bak seg. Så de fleste vet nå at styrken på nostalgibrillene kan være ganske sterk. Du mimrer om tider nede på arkaden, varme sommerdager med fargerike piklser og synthmusikk. Og med den enormt populære serien Stranger Things som er basert på 80-tallet, kunne ikke timingen for utgivelsen av denne arkadesamlingen vært noe bedre.

Det skal sies at dette ikke er første gang Capcom gir ut en samling som denne. Bare i fjor ble den første delen, Capcom Arcade Stadium, sluppet og det er definitivt ikke noe galt med selskapets ambisiøse samling av mer eller mindre kjente arkadespill. Det er 32 titler denne gangen, en velfylt godtepose som byr på alt fra 1943 KAI til Street Fighter og det er helt klart her fokuset er, på action og kamp. Spillene spilles uten problemer, og jeg kan enkelt bytte spill fra de forskjellige fargerike arkadekabinettene, som også har en myntautomat hvor jeg har kastet inn mange virtuelle mynter den siste uken. Selve kabinettet kan også justeres etter din smak. Hvis jeg heller vil spille Mega Man i en oransje versjon enn den originale blå og med scanline-filter på, er det fullt mulig, og jeg kan til og med endre vanskelighetsgrad, hastighet og spillmodus. Disse innstillingene varierer selvsagt fra tittel til tittel, men i de fleste tilfeller kan du mer eller mindre skreddersy spillopplevelsen. Noen spill er kun tilgjengelig på japansk, men det er ikke noe stort problem siden det ikke er noen dialogdrevne eventyr her. Alt i alt er det en imponerende samling av flotte arkadespill som ikke vil skuffe.

Dette er en annonse:

Men hvis jeg tar av meg nostalgibrillene et øyeblikk og tenker på at det er 2022 nå og at jeg i år har spilt spill som Elden Ring og Horizon Forbidden West, spill som har bydd på interaktive eventyr med grafikk og atmosfære som til tider tok pusen fra meg, er steget tilbake her veldig merkbart. Man skal selvfølgelig ikke sammenlikne epler og appelsiner, men det er også vanskelig når det kommer til å bestemme seg for hvor man skal prioritere pengene sine. Vil jeg ha flere hundre timer i et uutforsket open world-spill eller vil jeg prøve å gjenoppleve barndommen min i noen minutter? Er jeg virkelig klar til å dykke ned i enda en glorifisert emulator, eller vil jeg følge med på utviklingen av spill? Alle som noen gang har blitt blendet av en melankolsk lengsel etter svunne tider, vet nøyaktig hvordan virkeligheten ikke alltid gjenspeiler minnet. Filmer som blir husket med glede, viser seg ofte å ha blitt utrolig dårlige med tiden. Kule dingser du en gang eide, går nå rett i søpla.

Disse simplere spillene med klønete gameplay kjeder meg ganske raskt. Jeg kaster inn en mynt, blir banket opp for så å prøve på nytt eller finne et annet spill å spille. De gode gamle dagene da alt var "roguelike", med tre liv er ikke savnet, men det er allikevel noe her som ikke føles helt riktig. For her spiller det ingen rolle om jeg dør hele tiden, for jeg har uendelige liv. Bare legg inn enda en digital mynt og spill videre, noe som for meg er et tveegget sverd. Den gang var utfordringen alt. Det er derfor jeg og alle vennene mine brukte hver krone vi tjente på brutalt vanskelige arkadespill. Her kan jeg bare stappe inn endeløse virtuelle mynter, men jeg kan også bremse ned og til og med benytte meg av en såkalt "rewind feature". Hvis jeg feiler, kan jeg spole tilbake til øyeblikket før jeg gjorde feil. Jeg trenger ikke, selvfølgelig, men bare det å vite at muligheten er der dreper litt av autentisiteten for meg.

Jeg kommer ikke til å anmelde alle de 32 spillene som er tilgjengelige, men jeg har prøvd alle og kan se at det er de mer ukjente titlene som gir meg det beste inntrykket. Dette er kanskje ikke helt uventet ettersom jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har spilt Street Fighter og Mega Man gjennom livet. Det er langt morsommere å gjenoppdage, og noen ganger til og med finne helt nye fantasy-inspirerte beat 'em ups som Black Tiger, Magic Sword og Knights of the Round Table for å nevne noen i denne strålende sjangeren. LED Storm er også et kjærkomment tillegg. Men det er ikke bare fryd og gammen heller. Capcom klarer nemlig å presse inn det som bare føles som fyll også. Som Block Block, en elendig kopi av det geniale Breakout, eller et obligatorisk sportsspill, som av en eller annen grunn alltid er med i denne typen samlinger. Denne gangen kommer det i form av Capcom Sports Club. Rett og slett en trist historie som består av tre grener: fotball, basketball og tennis. Alt er mer eller mindre uspillbart på grunn av katastrofalt stive kontroller, noe som definitivt ikke har noen plass i idretter hvor presisjon ofte er nøkkelen til suksess.

Dette er en annonse:

Det er ingen onlinestøtte her, noe som er helt rimelig gitt spillenes natur, men samtidig kan det ikke nektes for at nettopp dét kunne ha tilført en helt ny dimensjon til spillene. Å utfordre hverandre i gamle klassikere hadde vært noe helt spesielt. Men du kan for så vidt gjøre det på en måte uansett, gjennom de gammeldagse topplistene. Der kan jeg se hvor mange ganger jeg har spilt et bestemt spill, hvor mange ganger jeg har runda det, og highscorene mine så vel som mine venners statistikker, men det er selvfølgelig ikke det samme som å beseire vennene sine mer direkte. Mange av titlene har også lokal flerspiller, alt fra to til fire spillere.

Med 32 forskjellige spill er det åpenbart nok av underholdning her. Spørsmålet er bare hvor gøy det egentlig er. Capcom Arcade 2nd Stadium gjør en god jobb med å gjenskape følelsen av arkaden, men samtidig er det nettopp det, en følelse. Du kan ikke gå tilbake i tid og være 12 igjen. Nostalgi har definitivt en plass i kulturen og vi bør aldri glemme hvordan vi kom hit, men minnet om den tiden er nok. Jeg trenger ikke å spille alle mine gamle favoritter fra fortiden for å huske. De vil alltid være med meg uansett. Det er imidlertid en veldig fin samling av spill, som kommer i en utrolig fin retro-pakke.

Her er de inkluderte titlene: