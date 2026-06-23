Capcom arrangerer en 30-minutters « Spotlight » 25. juni

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Juni-arrangementssesongen er vel over nå? FEIL! Capcom er tilbake for å avslutte juni med et smell, da den japanske utgiveren har avslørt at de snart skal arrangere et Spotlight-arrangement som fokuserer på en håndfull av deres kommende store prosjekter.

Showet vil vare i rundt 30 minutter og vil være «fullt av Capcom-glede», med spesielt fokus på Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen og Onimusha: Way of the Sword.

Når det gjelder tidspunktet for sendingen, kan du forvente at den starter 25. juni kl. 22:00 BST/23:00 CEST, hvor vi vil få vite mer om spillene som sist ble presentert under «Not-E3»-perioden tidligere denne måneden.