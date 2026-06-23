Capcom arrangerer en 30-minutters Spotlight-sending 25. juni

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Juni-arrangementssesongen er vel over nå? FEIL! Capcom er tilbake for å avslutte juni med et smell, da den japanske utgiveren har avslørt at de snart skal ha en Spotlight-sending som fokuserer på en håndfull av deres kommende store prosjekter.

Showet vil vare i rundt 30 minutter og vil være "fullt av Capcom-glede", med spesielt fokus på Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen og Onimusha: Way of the Sword.

Når det gjelder tidspunktet for sendingen, kan du forvente at den starter 25. juni kl. 23, hvor vi vil få vite mer om spillene som sist ble presentert under "Not-E3"-perioden tidligere denne måneden.