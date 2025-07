Capcom avlyser Monster Hunter: Wilds seminar med fokus på ytelse

HQ

Til tross for en utrolig sterk lansering har Capcoms Monster Hunter: Wilds opplevd en betydelig nedgang i interessen. Så mye at det etter bare noen få dager ble sendt ut i hele åtte millioner eksemplarer, og deretter tok det flere uker å legge til ytterligere to millioner. Det merkelige med interessen rundt Wilds er også at spillet tilsynelatende har blitt dårligere i løpet av månedene, og mange fans har rapportert om ytelsesproblemer med spillet, spesielt på PC, der det har blitt observert fall i bildefrekvensen og til og med krasjer.

Med tanke på den nylige responsen på spillet, som i skrivende stund har en rating på Overwhelmingly Negative på Steam, har Capcom selvsagt bestemt seg for at tiden ikke er inne for et seminar som heter "Making Monster Hunter: Wilds run smoothly! Alt du trenger å vite om optimalisering".

Foredraget var forventet å bli tilbudt under Japans Computer Entertainment Developers Conference senere denne måneden, men det har siden blitt fjernet fra timeplanen, noe som viser at Capcom ikke lenger har til hensikt å være vertskap for panelet, i henhold til Automaton.

Capcom har ikke spesifikt nevnt hvorfor det forlater showet, men en rimelig antagelse er at midt i turbulente farvann er dette langt fra en god samtale, spesielt siden utvikleren nylig la ut en uttalelse som bekreftet at den var klar over spillets dårlige ytelse.

Har du nylig opplevd problemer med Monster Hunter: Wilds?