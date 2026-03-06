Capcom avslører de seks finalistene i Mega Man Dual Override boss-konkurransen

HQ

Da Capcom avslørte at den klassiske Mega Man-serien som startet på NES ville få en oppfølger kalt Mega Man Dual Override, benyttet de også anledningen til å kunngjøre en konkurranse der fansen ville få sjansen til å skape sin egen Mega Man-sjef.

Dette er en morsom idé som faktisk har blitt gjort før, og flere klassiske Robot Masters har blitt designet på denne måten tidligere, hovedsakelig i NES-tiden. Nå er det på tide igjen, og i januar rapporterte vi at Capcom hadde snevret det ned til 20 kandidater, som fansen kunne stemme på. Torsdag kveld ble det kunngjort at det er seks finalister igjen, og nå skal Capcom velge hvilke av dem som skal være med i det ferdige spillet når det lanseres neste år.

Du kan sjekke dem alle nedenfor, komplett med utviklernes egne kommentarer - og fortell oss gjerne hvilken som er din favoritt i kommentarfeltet.

"Denne roboten ville passet perfekt inn i Mega Man-verdenen! Å skyte vann direkte fra hodet er en herlig overraskelse."

"Denne sjongleringsdesignen vil garantert få deg til å snurre rundt i hodet. Den ligner ikke på noen annen sjef vi har sett før." // Capcom

"Hvem skulle trodd at man kunne lage et kaktus-tema fra den originale malen! Det er en morsom idé for en bosskamp å la den endre form basert på hva den absorberer."

"Denne designen har et flott fargevalg og gir et kult og tøft image. Konseptet med en robot som resirkulerer det den suger opp, passer perfekt til temaet."

"Vi ble helt klart tiltrukket av denne unike, kule varianten av en hushjelp. Posen som utvider seg mens hun samler støv, er en dristig og surrealistisk gimmick."