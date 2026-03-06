Capcom avslører de seks finalistene i Mega Man Dual Override boss-konkurransen
Når Mega Man vender tilbake neste år i det kommende Dual Override, vil en av robotmestrene vi må beseire, være skapt av fansen selv.
Da Capcom avslørte at den klassiske Mega Man-serien som startet på NES ville få en oppfølger kalt Mega Man Dual Override, benyttet de også anledningen til å kunngjøre en konkurranse der fansen ville få sjansen til å skape sin egen Mega Man-sjef.
Dette er en morsom idé som faktisk har blitt gjort før, og flere klassiske Robot Masters har blitt designet på denne måten tidligere, hovedsakelig i NES-tiden. Nå er det på tide igjen, og i januar rapporterte vi at Capcom hadde snevret det ned til 20 kandidater, som fansen kunne stemme på. Torsdag kveld ble det kunngjort at det er seks finalister igjen, og nå skal Capcom velge hvilke av dem som skal være med i det ferdige spillet når det lanseres neste år.
Du kan sjekke dem alle nedenfor, komplett med utviklernes egne kommentarer - og fortell oss gjerne hvilken som er din favoritt i kommentarfeltet.