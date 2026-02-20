Capcom avslører stjernene bak Resident Evil Requiems Leon S. Kennedy og Grace Ashcroft

HQ

Vi teller ned dagene til vi kan begynne å spille gjennom Resident Evil Requiem den 27. februar. Det enormt etterlengtede skrekkspillet er en uke unna ankomst, og med det som er tilfelle, bygger Capcom nå på horden av trailere de nylig har delt ved å nå bekrefte de to personene som gir stemme til spillets hovedpersoner, Leon S. Kennedy og Grace Ashcroft.

For Leon er det et kjent ansikt, ettersom Nick Apostolides vender tilbake til karakteren igjen. Når det gjelder Grace, låner Angela Sant'Albano talentet sitt til karakteren i det som regnes som en "Resident Evil-debut".

Hvordan disse to karakterene kommer sammen, får du vite i sin helhet i neste uke når spillet lanseres, men ettersom de vil være spillbare hver for seg, kan du forvente en mer tradisjonell og fryktinngytende tilnærming som Grace og en mer actionorientert kickass-stil fra Leon.

Gleder du deg til Resident Evil Requiem?