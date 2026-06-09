Capcom bekrefter at « Onimusha: Way of the Sword » også kommer til Nintendo Switch 2

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Det er bare en uke siden vi fikk vite utgivelsesdatoen for Onimusha: Way of the Sword, den nyeste utgaven i hack-and-slash-actionserien med Miyamoto Musashi i hovedrollen. Men Capcom hadde ennå ikke bekreftet om denne tittelen også skulle komme til Nintendo-konsollen, eller om den ville være det eneste unntaket i deres omfattende katalog på 12 026 titler. Det viser seg at de bare ventet på det rette øyeblikket for å avsløre det.

Nå har Nintendo Direct i juni kommet, og Onimusha: Way of the Sword har vært en av de første titlene som er bekreftet, sammen med de to Dragon's Dogma-utgivelsene, som også kommer til Nintendo Switch 2 ved lanseringen 25. september. Hvis du vil vite hvor høyt denne tittelen sikter, må du ikke gå glipp av våre inntrykk eller demoen som for øyeblikket er tilgjengelig på PS5.