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      nyheter
      Onimusha: Way of the Sword
      Fremhevet: SGF 2026-dekning

      Capcom bekrefter at « Onimusha: Way of the Sword » også kommer til Nintendo Switch 2

      Den 25. september, samtidig med alle andre plattformer.

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      Det er bare en uke siden vi fikk vite utgivelsesdatoen for Onimusha: Way of the Sword, den nyeste utgaven i hack-and-slash-actionserien med Miyamoto Musashi i hovedrollen. Men Capcom hadde ennå ikke bekreftet om denne tittelen også skulle komme til Nintendo-konsollen, eller om den ville være det eneste unntaket i deres omfattende katalog på 12 026 titler. Det viser seg at de bare ventet på det rette øyeblikket for å avsløre det.

      Nå har Nintendo Direct i juni kommet, og Onimusha: Way of the Sword har vært en av de første titlene som er bekreftet, sammen med de to Dragon's Dogma-utgivelsene, som også kommer til Nintendo Switch 2 ved lanseringen 25. september. Hvis du vil vite hvor høyt denne tittelen sikter, må du ikke gå glipp av våre inntrykk eller demoen som for øyeblikket er tilgjengelig på PS5.

      Onimusha: Way of the Sword

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