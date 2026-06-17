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      nyheter

      Capcom bekrefter deltakelse på Gamescom 2026; Onimusha og Mega Man vil være til stede

      Enda en stor AAA-utgiver vil være til stede på den enorme tyske messen.

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      Etter at E3 ble avviklet, har Gamescom i praksis blitt den største spillmessen, og den årlige turen til Köln i Tyskland er stedet hvor mange av de største navnene samles for å feire alt som har med denne bransjen å gjøre.

      Etter at både Nintendo og Ubisoft bekreftet at de ville være til stede på Gamescom 2026, har nå Capcom fulgt etter og avslørt at de vil være til stede i hall 9 på Koelnmesse.

      Når det gjelder hva Capcom vil by på, vil utgiveren presentere Onimusha: Way of the Sword, Mega Man: Dual Override, Street Fighter 6 og Dragon's Dogma 2. Det er sannsynlig at de to sistnevnte vil fokusere spesielt på nye kampfigurer (kanskje Tifa?) og henholdsvis Switch 2-utgaven av spillet og den nye utvidelsen.

      Skal du delta på Gamescom i august?

      Capcom bekrefter deltakelse på Gamescom 2026; Onimusha og Mega Man vil være til stede


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