Capcom bekrefter at Devil May Cry-animeserien får premiere på Netflix 3. april Og nå har vi den offisielle plakaten for den animerte serien med en stilisert Dante.

HQ Vi har fulgt hvert eneste skritt Adi Shankar og hans Devil May Cry anime-prosjekt har tatt i lang tid nå. Vi visste at den ville komme ut til våren, vi hadde sett åpningssekvensen... Alt vi trengte var en endelig dato. Og nå har vi fått den. Devil May Cry, en Studio Mir-produksjon, vil ha premiere på Netflix verden over 3. april 2025. Capcom selv, som eier lisensen, har oppgitt datoen sammen med den offisielle plakaten for serien, som du kan se nedenfor. Kommer du til å se Devil May Cry fra april på Netflix?