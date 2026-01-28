Capcom bekrefter mangel på åpen verden i Resident Evil Requiem

HQ

Capcom har holdt kortene tett til brystet med det kommende Resident Evil Requiem, og bekreftet først nylig, endelig, at Leon faktisk er med i spillet og en sentral hovedperson. Men så var det ryktet om at enten deler av spillet, eller kanskje til og med store deler, ville inneholde en slags åpen verden.

Det ryktet kan legges til hvile, for i et intervju med Game Informer sa regissør Koshi Nakanishi dette :

"[Utviklingsteamet] ønsket bare å gjøre ett poeng klart. De har sett noen spekulasjoner om hvorvidt det er noen åpne verdenselementer i spillet, og de vil bare slå fast at dette ikke er et spill med åpen verden."

Om det er aspekter av en åpen verden, som det var i Resident Evil Village, vet vi ikke, men det er absolutt ingen store åpne vidder i tradisjonell forstand.

Vi spilte nylig en god del av spillet, og du kan lese alt om det her.