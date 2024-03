Capcom ber PC-spillere om unnskyldning for Dragon's Dogma 2

HQ

Dragon's Dogma 2 er - i manges øyne - et fantastisk spill, et av de beste vi har sett så langt i år, og likevel har det akkurat nå en blandet vurdering på Steam. Etter ytelsesproblemer, DRM-kontroverser og uventede mikrotransaksjoner har Capcom fått hard medfart når det gjelder mottakelsen av spillet på PC.

Capcom har siden lagt ut et svar til PC-spillerne på Steam, der de skriver følgende: "Vi vil gjerne oppdatere deg om statusen for følgende elementer, som vi har mottatt mange kommentarer om fra samfunnet. Til alle som ser frem til dette spillet, vil vi be om unnskyldning for eventuelle ulemper."

Capcom gikk gjennom hvert av de største problemene folk hadde og forklarte hvordan de ville bli løst. Når det gjelder mikrotransaksjoner, ble det gjentatt at du kan tjene hver gjenstand i spillet, men det løser ikke nødvendigvis problemet med at mange ikke ble informert om at disse mikrotransaksjonene ville være i spillet.