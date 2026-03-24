Capcom beskriver hvordan de vil bruke AI i spillutviklingen fremover

Nå blander også Capcom seg inn i diskusjonen om bruk av AI i spillutvikling. Det japanske nettstedet Game*Spark (via Automaton) rapporterer at selskapet har valgt å klargjøre hvordan de planlegger å bruke teknologien fremover under en presentasjon for sine aksjonærer.

De sier at mennesker vil fortsette å utvikle selskapets spill, men at de vil bruke AI for å effektivisere utviklingen:

"Vårt selskap vil ikke implementere noen AI-genererte ressurser i vårt videospillinnhold. På den annen side planlegger vi å bruke denne teknologien aktivt fremover for å forbedre effektiviteten og produktiviteten i spillutviklingen. Derfor tester vi for tiden ut ulike metoder for bruk på tvers av avdelingene våre, inkludert grafikk, lyd og programmering."

Med tanke på hvor anerkjente, underholdende og bestselgende Capcoms spill generelt har vært de siste fem til ti årene er det kanskje ikke så overraskende at Capcom ikke er spesielt interessert i å riste for mye på ting. Hva er din oppfatning av dette? Virker dette som en god og fornuftig tilnærming til AI i spillutvikling?