Capcom beskriver nytt innhold for Monster Hunter: Wilds, inkludert et nytt monster og Grand Hub

Capcom har kunngjort detaljene angående den første titteloppdateringen for Monster Hunter: Wilds, som vil legge til nytt gratis innhold 4. april for alle spillere. Stjernen i showet vil være, som vi allerede visste, Mizutsune, et tilbakevendende monster fra serien som vil vises for spillere rangert HR 21 eller høyere. Med det kommer nytt utstyr til jegeren din og Palico, samt muligheten for å jakte på en åtte-stjerners Tempered Mizutsune.

For dyktige spillere rangert HR 50 eller høyere, vil en Tempered Rey Dau-oppdrag være tilgjengelig i begrenset tid 30. april, mens et nytt oppdrag vises 4. april, slik at du kan jakte på Zoh Shia (den endelige sjefen) igjen. Og av en eller annen grunn vil du kunne endre antrekket til Alma.

Den kanskje største overraskelsen er imidlertid inkluderingen av en ny sone kalt Grand Hub, et sosialt rom der jegere vil kunne samhandle og kommunisere, noe som var påfallende fraværende i lanseringsversjonen av spillet. Her vil spillere som er rangert HR16 eller høyere kunne nyte måltider tilberedt av Palicos (endelig!), delta i armbrytninger og til og med spille et nytt minispill, Barrel Bowling.

Arenaoppdragene, der to jegere kan prøve å jakte på monsteret så raskt som mulig ved hjelp av forhåndsbestemt utstyr, er også tilbake. Hold utkikk etter nye tidsbegrensede Event Quests, der du kan tjene anheng, samt Festival of Accord: Blossomdance, mellom 23. april og 7. mai, der innredningen i Grand Hub vil endre seg og du kan få begrenset utstyr og leirdekorasjoner.

En ny titteloppdatering vil bli utgitt i sommer, som et nytt monster ertet (ser ut som Lagiacrus), mens en tidligere oppdatering i mai vil bringe et samarbeid med et Capcom-spill og andre funksjoner.