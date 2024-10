Capcom bringer Resident Evil 2 til iOS-enheter

HQ

Med tanke på at det kun var tilgjengelig på et fåtall iPhone- og Apple -modeller, var det nok ingen stor overraskelse at Resident Evil 7: Biohazard ikke solgte som varmt hvetebrød da det ble lansert på mobil. Men selv med rapporterte 2000 solgte enheter noen uker etter debuten på mobil, har ikke dette hindret Capcom i å ville utforske mobilverdenen videre.

Det har nå blitt avslørt at Resident Evil 2 blir det neste som kommer til iOS-systemer. Spesifikt er det bare brukere med en iPhone 15 Pro eller nyere, eller en iPad eller Mac med en M1-brikke eller nyere, som alle kjører på iOS 17 / macOS 13.0 eller nyere, som kan sjekke ut den berømte overlevelseshorror-tittelen, den nylige nyinnspillingen for å være nøyaktig, alt når den kommer innen utgangen av 2024.

Vi har ikke en fast utgivelsesdato å rapportere om ennå, men Resident Evil 4 nyinnspilling kom til mobiler i desember 2023, så kanskje Capcom ser for seg en ny desemberlansering med dette prosjektet også.

Det vi vet er at det vil ta opp 22,1 GB plass på enheten din, vil ha lokalisering for mange språk og vil ha kjøp i appen.