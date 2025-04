Capcom Fighting Collection 2 vist i ny trailer

HQ

Den 16. mai får vi igjen kjempe under Capcoms ledelse. Da slipper de nemlig Capcom Fighting Collection 2, som i likhet med forgjengeren fokuserer på litt mindre kjente spill fra selskapets lange fightinghistorie.

Det betyr at det ikke blir elleve milliarder versjoner av Street Fighter, men en ganske variert samling som inneholder både 2D- og 3D-kamp. Her er hele listen :



Capcom vs SNK



Capcom vs SNK 2



Capcom Fighting Evolution



Street Fighter Alpha 3 Upper



Plasma Sword: Nightmare of Bilstein



Power Stone



Power Stone 2



Project Justice



Samlingen er tilgjengelig for forhåndsbestilling på alle formater, og for å friske opp minnet ditt har de også gitt ut en ny trailer som minner deg på at det snart er tid for premieren, komplett med litt gameplay og funksjoner. Sjekk den ut nedenfor.